Суд продлил арест Грымчака еще на два месяца

Сумма залога оставлена без изменений.

Арест Юрия Грымчака продлили еще на два месяца Facebook Юрия Грымчака

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку еще на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что 13 ноября следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и продлил на два месяца срок содержания под стражей для Грымчака.

Ему также определен залог в размере 3123 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 5 миллионов 999 тысяч 283 гривни. Этот объем был определен судами при избрании меры пресечения ранее, - говорится в сообщении.

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Кроме того, его помощнику, которого следствие считает соучастником уголовного производства, также продлили содержание под стражей на 30 дней. Залог для него составляет 2082 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3 миллиона 999 тысяч 522 гривны.

Напомним, Грымчака обвиняют в мошенничестве. Прокуроры говорят, что экс-замглавы МинВОТ хотел завладеть чужими деньгами.

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