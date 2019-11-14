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Под Киевом депутат переехал журналиста из-за неудобного вопроса

Комментариев: 4
Неудобные вопросы местный депутат переехал журналиста.
Депутат переехал журналиста
Депутат переехал журналиста
скриншот видео

Вчера, 13 ноября, в одном из поселков Бориспольского района произошло чрезвычайное происшествие. В центре события оказался сельской рады Дударкова Николай Гуральник.

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В сети появилось происшествия, опубликованное на YouTube-канале Центра. 

Журналистка поставила неудобный вопрос чиновнику, после чего тот сел в свой автомобиль и решил пуститься в бега.

Второй журналист решил препятствовать бегству Гуральника и схватился за капот. Между тем, это не остановило чиновника. Он продолжил движение и начал набирать скорость, не давая представителю прессы соскочить с капота и не травмироваться при этом.

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Несколько человек погнались за автомобилем, чтобы остановить водителя. Авто остановилось только тогда, когда журналист сильно ударил кулаком по лобовому стеклу, чтобы сельский глава остановил машину. От удара пошли трещины, это и вынудило беглеца затормозить. 

Напомним, в Киеве охранник напал на журналистов. В столичное управление полиции с заявлением обратилась журналистка одного из телеканалов.

 

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Теги: наезд, нападение на журналиста, Киев, депутат
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Комментариев (4)
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ira0957    14.11.2019, 19:06
Оценка:  0
ira0957
Брехня, не переехал.
Путин_xyйло    14.11.2019, 18:47
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Неважно какой партии это чмо, важно что таких "выбирают" из года в год и такие теперь будут распоряжаться землей! И сами же "контролировать!
krolikoff_net    14.11.2019, 18:00
Оценка:  +2
krolikoff_net
Наверняка депутатор от слуги народа. Только там такие персонажи обитают.
Letohradek    14.11.2019, 18:27
Оценка:  +1
Letohradek
Или недобиток рыговский.
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