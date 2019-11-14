Под Киевом депутат переехал журналиста из-за неудобного вопроса

Неудобные вопросы местный депутат переехал журналиста.

Вчера, 13 ноября, в одном из поселков Бориспольского района произошло чрезвычайное происшествие. В центре события оказался сельской рады Дударкова Николай Гуральник.

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В сети появилось происшествия, опубликованное на YouTube-канале Центра.

Журналистка поставила неудобный вопрос чиновнику, после чего тот сел в свой автомобиль и решил пуститься в бега.

Второй журналист решил препятствовать бегству Гуральника и схватился за капот. Между тем, это не остановило чиновника. Он продолжил движение и начал набирать скорость, не давая представителю прессы соскочить с капота и не травмироваться при этом.

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Несколько человек погнались за автомобилем, чтобы остановить водителя. Авто остановилось только тогда, когда журналист сильно ударил кулаком по лобовому стеклу, чтобы сельский глава остановил машину. От удара пошли трещины, это и вынудило беглеца затормозить.

Напомним, в Киеве охранник напал на журналистов. В столичное управление полиции с заявлением обратилась журналистка одного из телеканалов.

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