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Стало известно, сколько денег выделили на Раду в 2020 году

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Законотворческая работа обойдется в 1 млрд 53 млн 383,1 тыс. грн., в том числе на оплату труда и начисления на зарплату предусмотрено 642 млн 48,1 тыс. грн,.
Также парламент принял бюджет 2020
Также парламент принял бюджет 2020
Пресс-служба Верховной Рады
Нардепы проголосовали за постановление, утвердив смету Верховной Рады Украины на 2020 год, что стало известно 14 ноября с онлайн-трансляции парламента.
 
За проголосовали 272 нардепа.
 
На осуществление законотворческой работы парламента направят 1 млрд 53 млн 383,1 тыс. грн., в том числе на оплату труда и начисления на зарплату - 642 млн 48,1 тыс. грн, а на социальное обеспечение - 314 млн 666,8 тыс. грн.
 
Обеспечение деятельности Верховной Рады обойдется в 907 млн 526,2 тыс. грн.
 
Текущие расходы в блоке автобаза составят 96 млн 898,7 тыс. грн.
 
Для столовой предусмотрена субсидия/трансферты в объеме 2 млн 576,5 тыс. грн.
 
На парламентский канал "Рада" выделили 30 млн 936,7 тыс. грн, а на "Голос Украины" - 15 млн 584,7 тыс. грн.
 
Всего по аппарату Верховной Рады - 2 млрд 7 млн 430,7 тыс. грн.
 
Напомним, мы публиковали зарплаты депутатов за октябрь.
 
Еще сообщалось, что 14 ноября парламент проголосовал за госбюджет 2020.

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Теги: законы, Верховная Рада, голосование, расходы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин_xyйло    14.11.2019, 18:33
Оценка:  0
Путин_xyйло
Итого 2млн256тысяч в год на одного депутата - только зарплата. 188тыс/месяц
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