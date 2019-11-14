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В Кремле прокомментировали новые улики по сбитому Боингу MH17

Комментариев: 5
Представитель Кремля заявляет, что международные следователи подгоняют улики под заранее вынесенное решение.
В Кремле прокомментировали новые улики по сбитому Боингу MH17
В Кремле прокомментировали новые улики по сбитому Боингу MH17
Инстаграмм Марии Захаровой

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Объединенная следственная группа (JIT), опубликовавшая сегодня новые материалы по делу о сбитом малазийском “Боинге“ MH17, подгоняет улики под готовое решение. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишут российские СМИ.

Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждена. Мы уже это проходили не раз. Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное – подгонка материалов, которые бы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения, - сказала она, комментируя сегодняшнее заявление JIT.

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По мнению Захаровой, чтобы комментировать по сути опубликованные материалы, они должны пройти экспертную оценку.

Мы с вами начинаем обсуждать то, что все-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом, спустя месяц-два, получали должную экспертную оценку, — добавила представитель российского МИДа.

Напомним, в четверг, 14 ноября, JIT опубликовала новые материалы следствия, в которых идет речь о влиянии российской стороны на события накануне уничтожения Boeing. В частности опубликованы переговоры террористов “ДНР“, в которых четко упоминается прямое влияние и руководство боевиками со стороны Кремля.

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Теги: MH17, Захарова, Россия
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Комментариев (5)
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Антибес    14.11.2019, 18:58
Оценка:  0
Антибес
Прошло 5 лет.За это время спецаппаратура,с помощью которой можно бодяжить аудиосказки,стала более совершеннее.Соответственно и сами аудиосказки стали более"неопровержимыми". В следующих аудиосказках всплывёт"голос"Путина,м ожно не сомневаться!)))))
ira0957    14.11.2019, 18:48
Оценка:  -4
ira0957
Эрдоган дал ответ на предложение США отказаться от С-400 за 100 миллиардов долларов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от С-400.
WTF2wtf    14.11.2019, 18:51
Оценка:  +1
WTF2wtf
ДядяИра, да все тут давно знают, что ты упоротый дебилоид ...
ВыВсеВрети    14.11.2019, 18:45
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
экспертиза должна быть только на росии!...гы-гы-гы...у нас есть диспетчер, и свежие мультики!...)))))))))
WTF2wtf    14.11.2019, 18:22
Оценка:  +4
WTF2wtf
Уже стандартный срач оккупантов из разряда "выфсеврете", "ихтамнет", "танкиизшахт" ... ниочем
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