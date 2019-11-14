В Кремле прокомментировали новые улики по сбитому Боингу MH17

Представитель Кремля заявляет, что международные следователи подгоняют улики под заранее вынесенное решение.

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Объединенная следственная группа (JIT), опубликовавшая сегодня новые материалы по делу о сбитом малазийском “Боинге“ MH17, подгоняет улики под готовое решение. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишут российские СМИ.

Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждена. Мы уже это проходили не раз. Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное – подгонка материалов, которые бы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения, - сказала она, комментируя сегодняшнее заявление JIT.

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По мнению Захаровой, чтобы комментировать по сути опубликованные материалы, они должны пройти экспертную оценку.

Мы с вами начинаем обсуждать то, что все-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом, спустя месяц-два, получали должную экспертную оценку, — добавила представитель российского МИДа.

Напомним, в четверг, 14 ноября, JIT опубликовала новые материалы следствия, в которых идет речь о влиянии российской стороны на события накануне уничтожения Boeing. В частности опубликованы переговоры террористов “ДНР“, в которых четко упоминается прямое влияние и руководство боевиками со стороны Кремля.

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