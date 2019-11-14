Бронежилеты без брони. Что закупило Минобороны

Государственное бюро расследований утверждает, что 70% бронежилетов, которые закупило в 2019 году Министерство обороны простреливаются.

Большой скандал в армии. Бронежилеты, которые украинские военные получают, начиная с 2014 года, могут быть бракованными. Во всяком случае это утверждает Госбюро расследований. Минобороны и производитель бронежилетов отрицают проблемы с броней. Но суд задерживает виновных в конфликте

Корреспондент.net разбирался в ситуации.

Подозрения и арест

Еще в конце июня 2019 года ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

По данным директора ГБР Романа Трубы, были закуплены 20 тысяч бронежилетов плохого качества. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - подчеркнул он.

Во время обысков некачественные бронежилеты изъяли на военных складах в Хмельницком, Киеве, Одессе и Харькове, и заверили, что эти средства защиты не успели попасть в зону боевых действий на Донбассе.

В ноябре ГБР объявило подозрение пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов. Также в Госбюро обнародовали разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар М3с 1-4 класса защиты, и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

На аудиозаписи, один из чиновников говорит другому, что ему сообщили, мол, бронежилеты "кустарной работы", однако все равно, по его мнению, "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема "их не будет трогать", он также заверил своего собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

ГБР также показало видео с лабораторными испытаниями изъятых в ходе следственных действий бронежилетов.

В итоге Печерский районный суд арестовал генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке бракованных бронежилетов. Альтернативой содержания под стражей выбран залог в 76 миллионов гривен. Суд должен избрать меры пресечения еще для четырех подозреваемых – подчиненных Марченко.

У каждого свои испытания

Глава ГБР Роман Труба продемонстрировал фрагмент баллистической экспертизы, которую провела специализированное государственное учреждение. Экспертиза, по данным ГБР показала, что простреливаются 70% бронежилетов.

"Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы – пи**расы. Эти слова принадлежат генерал-майору, которому ГБР сообщило о подозрении. Он знал, что бронежилеты содержат необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний", - заявляет Труба.

Глава ГБР отметил, что, зная о недостатках товара, начальник управления материального обеспечения Минобороны генерал-майор Дмитрий Марченко не вернул их, а дал указание подчиненным принимать следующие партии.

Производитель бронежилетов Корсар фирма Темп-3000, в свою очередь, утверждает, что все бронежилеты полностью соответствуют техническим характеристикам. Обвиняемые же чиновники Минобороны показали свою экспертизу, которая подтверждает, что бронежилеты не простреливаются. Кроме того, они отмечают, что такие же бронежилеты получают и структуры МВД, и никогда к ним никаких претензий не было.

Кто такой генерал Марченко

Марченко – боевой офицер, воевал на Донбассе, защищал Донецкий аэропорт. "Вызывает удивление тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, положительно характеризуется по службе, а также то, что судом не было принято во внимание предложение нескольких народных депутатов и Героев Украины о взятии Дмитрия на поруки", - заявили в Минобороны.

Знакомые Марченко утверждают, что жил он достаточно скромно. В съемной квартире, а до этого и вовсе в комнате рядом с кабинетом в Минобороны. Деньги на адвоката ему собирали в социальных сетях, средств на залог в 76 миллионов гривен у него нет.