Мужчина активно сотрудничал с боевиками ДНР, передавая им разведывательные сведения, и готовил теракт.

В Запорожье на 8 лет посадили полицейского за подготовку теракта depositphotos.com

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В Запорожской области сотрудника полиции приговорили к восьми годами и трем месяцам тюрьмы за подготовку теракта вместе с боевиком “ДНР“. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской прокуратуры.

Обвиняемый с использованием мобильной связи передавал представителю “ДНР“ информацию о перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины, готовил совместно с представителем “ДНР“ террористический акт на территории Запорожской области и незаконно хранил 2 гранаты и более 300 патронов калибра 5.45, 7.62 и 9 мм, - сообщили в прокуратуре.

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Действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту, совершенная по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения).

По принципиальной позиции органов прокуратуры области злоумышленник приговорен к 8 годам 3 месяцам лишения свободы.

Напомним, в Киеве на 6 лет посадили “телефонного террориста“. Мужчина, уже имевший судимость за ложное сообщение о минировании, был наказан с максимальной строгостью.

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