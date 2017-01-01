В реке на Житомирщине погибло рыбы на семь млн гривен

Виновникам массовой гибели биоресурсов в реке грозит ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы.

Житомирская милиция начала уголовное производство по факту массовой гибели рыбы в реке Уж, убытки от чего оценивается в более 7 млн грн, сообщается 14 ноября в коммуникации полиции области.

"Получив соответствующие акты о гибели водных биоресурсов и расчеты ущерба, полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 242 (Нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины. Подготовлено ходатайство в суд о проведении соответствующих экспертиз, взятых с мест событий образцов воды и биоресурсов", - отмечается в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы.

4 ноября в Херсонской области заметили массовый мор рыбы в Днепре. В районе песчаного карьера Херсонского морского торгового порта погибло более 2 млн рыбин.

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