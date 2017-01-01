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В реке на Житомирщине погибло рыбы на семь млн гривен

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Виновникам массовой гибели биоресурсов в реке грозит ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы.
Причина гибели биоресурсов неизвестна
Причина гибели биоресурсов неизвестна
Журнал Житомира
Житомирская милиция начала уголовное производство по факту массовой гибели рыбы в реке Уж, убытки от чего оценивается в более 7 млн грн, сообщается 14 ноября в коммуникации полиции области.
 
"Получив соответствующие акты о гибели водных биоресурсов и расчеты ущерба, полицейские начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 242 (Нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины. Подготовлено ходатайство в суд о проведении соответствующих экспертиз, взятых с мест событий образцов воды и биоресурсов", - отмечается в сообщении.
 
Санкция указанной статьи предусматривает ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы.
 
Напомним, названа причина массовой гибели рыбы на Херсонщине.
 
4 ноября в Херсонской области заметили массовый мор рыбы в Днепре. В районе песчаного карьера Херсонского морского торгового порта погибло более 2 млн рыбин.

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Теги: рыба, река, полиция, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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