Мужчина якобы сотрудничал с украинскими спецслужбами и даже готовил теракт.

В "ДНР" осудили местного жителя на 14 лет за сотрудничество с СБУ depositphotos.com

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Боевики “ДНР“ обвинили водителя одной из компаний-перевозчиков в сотрудничестве со Службой Безопасности Украины и “приговорили“ его к 14 годам “заключения“ в колонии строгого режима. Об этом сообщает сайт так называемой “Генеральной прокуратуры ДНР“.

Боевики обвиняют Мазурова в совершении особо тяжких преступлений против “конституционного строя и безопасности государства“. В частности утверждается, что мужчина участвовал в террористическом сообществе, ориентированном на свержение власти террористов, перевозил на подконтрольную “ДНР“ территорию оружие и взрывчатку, чтобы затем организовать теракт.

Напомним, в Запорожье на 8 лет посадили полицейского за подготовку теракта. Мужчина активно сотрудничал с боевиками ДНР, передавая им разведывательные сведения, и готовил теракт.

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