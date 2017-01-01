Интерпол убрал ветерана АТО Игоря Мазура из "красного списка"

Сейчас Мазур уже находится дома в Украине.

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Ветеран ООС, сотрудник секретариата омбудсмена Игорь Мазур сообщил, что Польша удалила его имя из списка лиц, которых разыскивает Интерпол. Об этом он заявил в комментарии “Радио Свобода“.

Мои друзья сообщили мне, что международный Интерпол убрал меня из красного списка. То есть, я могу спокойно проехать через границу. Мои родные очень переживали за меня в эти дни. Чего можно было ожидать от России, которая не подала еще никаких документов против меня, но, возможно, они привезут кучу каких-то фальсификаций, 50 томов, которые потом рассматривать пять лет? Потому что эти документы нужно перевести на польский язык, затем каждую страницу проверить. Россия умеет мусором завалить, который неизвестно, как собирает, - рассказал Мазур.

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Учитывая это обстоятельство, ветеран принял решение пересечь границу, что ему успешно удалось 13 ноября.

Проехал через польскую границу, мне поставили на выезде штамп. Я ехал с друзьями машиной. Спокойно пересек и украинскую границу, - пояснил он.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше по запросу РФ. 10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. 13 ноября он вернулся в Украину.

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