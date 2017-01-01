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Пункт пропуска Каланчак на админгранице с Крымом приостановит работу

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КПВВ закроют утром 15 ноября, но заявляют, что уже в 12:00 движение транспорта и пропуск людей восстановят.
КПВВ Каланчак на админгранице с Крымом возобновляет работу
КПВВ Каланчак на админгранице с Крымом возобновляет работу
Госпогранслужба Украины

Контрольный пункт въезда-выезда Каланчак в Херсонской области временно приостановит работу. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского Регионального управления Госпогранслужбы в четверг, 14 ноября.

Пропуск людей и транспортных средств будет приостановлен завтра утром, но возобновится уже в 12:00.

"Информируем, что контрольный пункт Каланчак возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября 2019 года с 12:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, завтра в КПВВ Чонгар контрольные операции будут осуществляться непосредственно в реконструированном пункте 15 ноября 2019 года с 12:00. КПВВ Чаплинка продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, что ранее российские пограничники закрыли пункт пропуска Армянск в Крыму. Пограничники РФ заявляют, что это якобы связано с "ограничениями" со стороны украинских пограничников.

Также сообщалось, что российские пограничники на въезде в Крым задержали украинца. Мужчину обвиняют в том, что он якобы пытался попасть на территорию России (подразумевается аннексированный Крым), хотя ранее ему было запрещено пресекать границу РФ.

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Теги: Крым, пограничники, Госпогранслужба, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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