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Зеленский обсудил с послами G7 реформы в Украине

Комментариев: 1
Глава государства рассказал о борьбе с коррупцией, судебной реформе и непопулярных, но важных законах.
Встреча Зеленского с послами послами G7
Встреча Зеленского с послами послами G7
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в четверг, 14 ноября, провел встречу с послами стран Большой семерки (G7), в ходе которой обсуждался ход реформ в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече также участвовали руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители - Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности - над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярные, но важные для улучшения экономического климата в Украине.

Особое внимание во время встречи было сосредоточено на борьбе с коррупцией.

Участники подробно обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления.

Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

 

 

Судебная реформа Зеленского. За что критикуют в ЕС

Ранее сообщалось, что западные дипломаты раскритиковали инициативу Зеленского по судебной реформе.

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Теги: переговоры, встреча, судебная реформа, Владимир Зеленский, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    14.11.2019, 20:39
Оценка:  0
bertal
Бля, каждый день видим как коррупционеров сажают(( ЗЕ это о чем?-борьбе с коррупцией?Он же возглавил список вместе с Коломойским на СУД и пожизненное с конфискатом всего наворованного
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