В Минэкономики высказались о недопуске иностранцев к рынку земли

В министерстве считают, что в случае недопуска иностранцев к покупке украинской земли ВВП будет расти медленнее.

Недопуск иностранцев к покупке земли сельхозназначения в Украине будет тормозить рост ВВП Украины на 0,5% в год. Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНИАН в четверг, 14 ноября.

"Это не фактические потери ВВП, но уменьшение потенциального роста валового продукта на 0,5% в течение следующих трех-пяти лет. Условно говоря, так бы мы росли на 2,5%, но в случае ограничений темп приостановится и рост будет 2%", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Парламент поддержал открытие рынка земли за основу. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.

Зеленский отреагировал на закон о рынке земли

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