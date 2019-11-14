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Украинская армия получили новый модернизированный истребитель

Комментариев: 15
Воздушные Силы получили очередной истребитель МиГ-29 от Львовского авиационно-ремонтного завода.
Армия получила модернизированный истребитель
Армия получила модернизированный истребитель
armyinform.com.ua

Армия Украины получила очередной истребитель МиГ-29 от ГП Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщает АрміяInform в четверг, 14 ноября.

Сегодня после проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.

В командовании вида уточняют, что на авиаремонтном предприятии переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированные двигатели. По оценкам авиационных инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом составе не менее восьми лет.

Модернизированный МиГ-29 получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

Напомним, что ранее в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты Ольха, закупленные 152-мм снаряды, ожидается серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня Верба.

ВСУ получили новые разработки вооружения

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Теги: армия и вооружение, Вооруженные силы Украины, истребитель, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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Антибес    14.11.2019, 21:55
Оценка:  -1
Антибес
А сейчас по ICTV реклама: SENSODYNE,Глицисед,Отривін,Лайфем ін,Глутаргін,OLX,Мотадельки від Глобино.У нас"в раше"только такая реклама!Гыгыгыгыгы!!!))))))))))
WTF2wtf    14.11.2019, 22:01
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты реально такой дебил?
Ты это все можешь и в Австралии смотреть с десятков своих рабочих аккаунтов, шизоид путинский ... но дальше раши сцышься сунуться.
Антибес    14.11.2019, 22:06
Оценка:  +1
Антибес
Старушка Виолетта,я не знаю как там в Австралии,но живу я действительно в Украине.Но самое интересное то что я не могу запретить тебе мечтать,зная о твоей шизофрении.А то ты,ещё чего доброго,обидишься и выздоровеешь.А это неприемлимо.Люблю смеяться с шизофреничек!)))))))))
i-Вес    14.11.2019, 21:35
Оценка:  -1
i-Вес
Не "новый" - а слегка обновлённый.
От того что в старой рухляди поставить новую электронику и её перекрасить - она не станет новой машиной, так как ресурс планера не увеличишь, усталость металла не уберёшь.
П    14.11.2019, 21:47
Оценка:  -1
П
Знаешь из какого металла производят? Можешь определить"усталость" ?
WTF2wtf    14.11.2019, 21:53
Оценка:  -2
WTF2wtf
А паписдеть?
Антибес    14.11.2019, 21:24
Оценка:  0
Антибес
Ни хера себе!Да ведь это оружие Пэрэмоги!Если взлетит-на Москву!)))))
WTF2wtf    14.11.2019, 21:39
Оценка:  -1
WTF2wtf
Шизоидный украинофоб "Антибес-Boxerogos" из раши как обычно гадит c десятков рабочих аккаунтов ...
Антибес    14.11.2019, 21:51
Оценка:  0
Антибес
Бабушка Виолетта,ты снова под глодом?Кто такой Boxerogos?У меня один аккаунт и я живу в Украине.Сейчас по ICTV смотрю сериал"Пёс-3"с Никитой Панфиловым с"Миротворца"в главной роли.)))))
WTF2wtf    14.11.2019, 21:53
Оценка:  -3
WTF2wtf
Нацик конченый, ты в розыске давно и в Украину тупо сцышься сунуться, ублюдок ...
Антибес    14.11.2019, 21:58
Оценка:  0
Антибес
Бабушка Виолетта,прими Глутаргин.Тебе в твоём возрасте полезно.Только не переборщи,как с настойкой глода.Хотя,тебе хуже уже не будет.)))))))))))))))
WTF2wtf    14.11.2019, 22:02
Оценка:  -1
WTF2wtf
Опять понесло шизоида ... )))
bertal    14.11.2019, 21:23
Оценка:  0
bertal
МиГ- это Украинский самолет? очередной гранатомет? Когда, уже проснется Украина?
Почему, не засудили уродов, поставивших в армию дерьмо?
VSHIVANKA    14.11.2019, 21:19
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ЕСТЬ ЧТО ЛИБО СВОЁ , УКРОПНОЕ ?
НЕ ОСТАВШЕЕСЯ ОТ СССР ПОКРАШЕННОЕ И ОТРЕМОНТИРОВАНОЕ ИЛИ
КУПЛЕНОЕ У ХОЗЯЕВ , А СВОЁ. ?
WTF2wtf    14.11.2019, 21:37
Оценка:  -1
WTF2wtf
Быдло оккупантов на зарплате,
нах пшло
Путин_xyйло    14.11.2019, 21:43
Оценка:  0
Путин_xyйло
Ему зарплату за минусы под его высерами платят. Чем больше минусов, тем больше!
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