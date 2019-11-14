Украинская армия получили новый модернизированный истребитель

Воздушные Силы получили очередной истребитель МиГ-29 от Львовского авиационно-ремонтного завода.

Армия Украины получила очередной истребитель МиГ-29 от ГП Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщает АрміяInform в четверг, 14 ноября.

Сегодня после проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.

В командовании вида уточняют, что на авиаремонтном предприятии переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированные двигатели. По оценкам авиационных инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом составе не менее восьми лет.

Модернизированный МиГ-29 получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

Напомним, что ранее в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты Ольха, закупленные 152-мм снаряды, ожидается серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня Верба.

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