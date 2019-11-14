Украинская армия получили новый модернизированный истребитель
Армия Украины получила очередной истребитель МиГ-29 от ГП Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщает АрміяInform в четверг, 14 ноября.
Сегодня после проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.
В командовании вида уточняют, что на авиаремонтном предприятии переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированные двигатели. По оценкам авиационных инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом составе не менее восьми лет.
Модернизированный МиГ-29 получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.
Напомним, что ранее в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты Ольха, закупленные 152-мм снаряды, ожидается серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня Верба.
ВСУ получили новые разработки вооружения
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Ты это все можешь и в Австралии смотреть с десятков своих рабочих аккаунтов, шизоид путинский ... но дальше раши сцышься сунуться.
От того что в старой рухляди поставить новую электронику и её перекрасить - она не станет новой машиной, так как ресурс планера не увеличишь, усталость металла не уберёшь.
Почему, не засудили уродов, поставивших в армию дерьмо?
НЕ ОСТАВШЕЕСЯ ОТ СССР ПОКРАШЕННОЕ И ОТРЕМОНТИРОВАНОЕ ИЛИ
КУПЛЕНОЕ У ХОЗЯЕВ , А СВОЁ. ?
нах пшло