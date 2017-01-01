Рябошапка заявил, что завершение расследования дела Гонгадзе маловероятно

Руслан Рябошапка считает, что выйти на заказчиков спустя 20 лет после убийства журналисты будет "невероятно сложно".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что завершить расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе маловероятно. Об этом он сказал в интервью изданию Настоящее время в четверг, 14 ноября.

Рябошапка отметил, что очень сложно выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления.

"Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления. Преступление расследуется 20 лет различными прокурорами, заместителями прокуроров, многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать. Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается", - заявил генпрокурор.

Он также отметил, что это одно из тех дел, где обществу ответ не понравится.

"Это одно из тех дел, где обществу можно или нужно давать ответ, и я не думаю, что обществу этот ответ понравится... Вывод о возможности установить тех, кто был реальным заказчиком этого преступления", - добавил он.

При этом Рябошапка заявил, что прокуратура не может продвинуться дальше, чем остановилось следствие.

"Иногда нужно говорить обществу, что здесь, к сожалению, мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну или мы можем расследовать еще 20 лет. И кормить общество обещаниями", - добавил он.

Напомним, что ранее Рябошапка рассказал, давят ли на него по делу Burisma. Прокурор, который ранее вел дело компании не прошел переаттестацию и будет уволен. Сейчас проходит аудит расследования.

Также Рябошапка заявил, что задачу "догнать бывших" им не ставят. Президент Зеленский не давал указаний Генпрокуратуре вести расследования определенных дел, говорит генпрокурор.

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