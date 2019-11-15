Разумков рассказал об открытии рынка земли

Спикер опроверг информацию о том, что референдум состоится между первым и вторым чтением закона о рынке земли.

"Это не соответствует действительности, потому что это невозможно физически - подготовить, провести референдум... Сейчас нет закона о референдуме", - указал Разумков и добавил, что на данный момент его первый заместитель Руслан Стефанчук занимается вопросом закона или пакета законов о народовластии.

Глава Верховной Рады подчеркнул, что рынок земли откроется для физических лиц и юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане.

Передачи корпоративных прав другим компаниям, владельцами которых являются иностранцы, не будет, пока не пройдет референдум.

"Референдум состоится и только после этого референдума, когда украинское общество определится, готово или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", - отметил Разумков.

Он также добавил, что будет "переходный этап", когда украинцы увидят, как работает рынок земли, и после этого определятся, надо ли давать возможность привлекать иностранцев.

По словам спикера, принятие закона о референдуме возможно до 2024 года, то есть при нынешней власти.