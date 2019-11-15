Разумков рассказал об открытии рынка земли
Спикер парламента заверил, что продажа земли иностранцам возможна только после всеукраинского референдума.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что рынок земли может быть открыт для иностранцев только после референдума. Об этом он рассказал 14 ноября в эфире телеканала 1+1.
Спикер опроверг информацию о том, что референдум состоится между первым и вторым чтением закона о рынке земли.
"Это не соответствует действительности, потому что это невозможно физически - подготовить, провести референдум... Сейчас нет закона о референдуме", - указал Разумков и добавил, что на данный момент его первый заместитель Руслан Стефанчук занимается вопросом закона или пакета законов о народовластии.
Глава Верховной Рады подчеркнул, что рынок земли откроется для физических лиц и юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане.
Передачи корпоративных прав другим компаниям, владельцами которых являются иностранцы, не будет, пока не пройдет референдум.
"Референдум состоится и только после этого референдума, когда украинское общество определится, готово или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", - отметил Разумков.
Он также добавил, что будет "переходный этап", когда украинцы увидят, как работает рынок земли, и после этого определятся, надо ли давать возможность привлекать иностранцев.
По словам спикера, принятие закона о референдуме возможно до 2024 года, то есть при нынешней власти.
Напомним, 13 ноября Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Документ поддержали 240 народных депутатов.
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