Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ровенской области под асфальтом обнаружили могилу воинов УПА

Комментариев: 1
Из братской могилы в селе Иванчи изъяли останки 14 солдат. В 80-х годах место захоронения закатали в асфальт.
В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
В Ровенской области нашли братскую могилу солдатов УПА
facebook.com/VolodRDA
 
В Ровенской области раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила пресс-служба Ровенской ОГА в Facebook.
 
Отмечается, что раскопки велись в трех метрах от административного помещения Рафаловского карьера, что в пределах Владимирецкой райгосадминистрации.
 
"Обнаружили 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. Хоронили их, скорее всего, в пять этапов, ведь останки лежат не на одной глубине. Головы все избиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два обручальных кольца, расческу и пуговицы", - говорится в сообщении.
 
Все похороненные бойцы погибли во времена Второй мировой войны.
 

По свидетельствам жителей села Иванчи, в 80-х годах при сооружении админздания Рафаловского карьера строители наткнулись на могилу, о чем сообщили в областной центр. Однако власти "приказали все закопать, закатать асфальтом и не вспоминать".

Все найденные останки эксгумируют с возможностью идентификации после перезахоронения.

На Прикарпатье нашли ранее неизвестные архивы УПА

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области нашли бидон с документами УПА.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: останки, фото, раскопки, УПА, могила, Ровенская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Предаторр    15.11.2019, 06:44
Оценка:  +1
Предаторр
Конечно же не место таким могилам под асфальтом.Им место на мусорной свалке.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь