Сенцов получил премию Магнитского

Присудили награду Сенцову еще в ноябре прошлого года. Премия присуждается за журналистские расследования и борьбу за права человека.

Олег Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского на церемонии в Лондоне Голос Америки

Украинскому режиссеру, вернувшемуся из плена в Росии, Олегу Сенцову в Лондоне вручили международную премию имени Сергея Магнитского. Об этом сообщает Голос Америки.

Сенцова наградили премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Премию режиссеру вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично.

Премия присуждается за журналистские расследования и борьбу за права человека.

Ранее сообщалось, что Сенцову вручат премию Сахарова 26 ноября. Церемония состоится в Европарламенте в Страсбурге. Премию присудили в 2018 году, но тогда Сенцов не получил ее, так как был в российской тюрьме.

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