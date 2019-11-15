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Сенцов получил премию Магнитского

Комментариев: 2
Присудили награду Сенцову еще в ноябре прошлого года. Премия присуждается за журналистские расследования и борьбу за права человека.
Олег Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского на церемонии в Лондоне
Олег Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского на церемонии в Лондоне
Голос Америки

Украинскому режиссеру, вернувшемуся из плена в Росии, Олегу Сенцову в Лондоне вручили международную премию имени Сергея Магнитского. Об этом сообщает Голос Америки.

Сенцова наградили премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Премию режиссеру вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично.

Премия присуждается за журналистские расследования и борьбу за права человека.

Ранее сообщалось, что Сенцову вручат премию Сахарова 26 ноября. Церемония состоится в Европарламенте в Страсбурге. Премию присудили в 2018 году, но тогда Сенцов не получил ее, так как был в российской тюрьме.

Сенцов подарил Макрону свою тюремную кружку

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Теги: Права человека, журналистика, премия, журналист, Журналисты, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Предаторр    15.11.2019, 07:49
Оценка:  +1
Предаторр
Надеюсь ему хватит этих денег чтобы вылечить собственную олигофрению.
VSHIVANKA    15.11.2019, 07:40
Оценка:  +4
VSHIVANKA
КОГДА УЖЕ ПАШУ ХЭТЬ ?
А ЧЕМ СЕЙЧАС НАДЯ ЗАНИМАЕТСЯ ?
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