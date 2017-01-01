Разумков прокомментировал скандал с Скороход

Во фракции Слуга народа не только Скороход проголосовала против законопроекта о рынке земли, а еще 16 депутатов воздержались, сообщил председатель ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию вокруг депутата фракции Слуга народа Анны Скороход. Об этом он сказал в эфире программы Право на владу на 1+1, отвечая на вопрос сопредседателя фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко относительно ситуации вокруг Скороход и ареста ее мужа.

"Я узнал об этом как и вы, находясь в стенах парламента... Мне не было известно об этих событиях", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что не может утверждать что-то о виновности или невиновности человека. "Для этого есть правоохранительные органы, суд, если это будет необходимо", - добавил спикер.

Председатель ВР отметил, что во фракции не только Скороход проголосовала против законопроекта о рынке земли, а еще 16 депутатов воздержались.

"Но это случилось с мужем одного из депутатов. Я не могу сейчас говорить, что это каким-то образом связано. Потому что, насколько мне известно и я думаю, что я не ошибаюсь, по всем другим лицам, которые не голосовали или воздержались, проголосовали "против", никаких таких действий не произошло", - отметил Разумков.

Так, он считает, что это может быть "случайность" или "спланированные действия правоохранительных органов". "Сегодня у меня нет информации относительно этой ситуации", - сказал глава парламента.

Разумков также отметил, что фракция должна решить вопрос относительно пребывания Скороход во фракции.

Накануне слуга народа заявила о репресиях из-за голосования. Нардеп из Слуги народа Анна Скороход заявила, что ее мужа задержали из-за голосований. Скороход также пригрозила выходом из фракции.

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