В Крыму отчим убил и закопал 6-летнюю девочку

Стали известны детали страшной трагедии.

В оккупированном Россией крымском городе Симферополь житель села Кропоткино, отчим пропавшей девочки Дарьи Пилипенко, признался в ее убийстве. Также мужчина показал, где спрятал тело падчерицы.

Об этом сообщают Vesti-k со ссылкой на “официального“ представитель ведомства Ольгу Постнову.

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По данным следствия, днем 12 ноября гражданин Украины вывез из дома тело падчерицы и прикопал его землей. После этого он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном на материковую часть Украины, но его развернули, так как у него не было разрешения от матери ребенка.

Интересно, что сообщение о пропаже ребенка поступило от отчима девочки. По его словам, он ушел из дома по делам и оставил ее одну. По возвращению мужчина обнаружил, что ребенка дома нет. Что касается матери девочки, то она сейчас находится в Китае.

Российскими Следственными органами СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело в отношении мужчины подозреваемого в убийстве своей падчерицы 2013 года рождения и сокрытии её тела (п. “в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Как сообщалось 7 ноября, в Харькове мужчина изнасиловал девочку и ее бабушку.

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