Эксперт: У правительства нет долгосрочной стратегии действий после легализации азартных игр

Предложенный правительством проект легализации азартного бизнеса будет стимулировать развитие игр, вызывающих зависимость, и приведет к увеличению количества украинцев, больных лудоманией. Об этом предупреждает эксперт Украинского Института Будущего Александр Чебаненко.

По его мнению, в правительственном проекте "отсутствует долгосрочная стратегия развития и заложено ограниченное видение рынка. Государство пытается взять максимум денег еще до начала соответствующей деятельности оператора, а именно при получении разрешительных документов - лицензий на ведение бизнеса, на розничные точки реализации, на следующие партии оборудования и т.д.".

В то же время в большинстве стран Европы государство зарабатывает не на продаже лицензий, а за счет налогов от деятельности оператора. В частности, в Нидерландах владельцы игровых площадок платят 29% от доходов плюс отдельный налог на лечение игроманов.

Эксперт предупреждает, что предложенная правительством модель получения прибыли от лицензий будет иметь негативные последствия для общества.

"Все это обязательно будет провоцировать операторов получать ожидаемый доход как можно скорее на любых условиях, и в первую очередь, путем внедрения игр, которыми легче привлечь и затянуть в игру, что, конечно же, имеет прогнозируемые социальные последствия в виде роста уровня лудомании (игромании, адиктивности)", - заявил Чебаненко.

Напомним, согласно результатам социологического исследования группы "Рейтинг", 60% граждан выступают против легализации игорного бизнеса.