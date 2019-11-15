Скороход исключили из фракции Слуга народа

Народный депутат сохранит мандат и останется работать в парламенте, поскольку была избрана по мажоритарному округу.

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В президентской фракции Слуга народа решили исключить нардепа Анну Скороход из своего состава.

Об этом сообщила зампредседателя фракции Евгения Кравчук, передает LIGA.net .

Соответствующее решение было принято 15 ноября на утреннем заседании фракции. Причина исключения - систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вопреки принятой позиции фракции.

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Скороход прошла в Раду по мажоритарному округу №93 (Киевская область), поэтому после исключения из рядов СН ей не грозит потеря мандата: она будет просто внефракционным депутатом.

Как сообщалось, 14 ноября Адвокат сообщил причины задержание мужа нардепа Анны Скороход.

В ГПУ объяснили задержание мужа нардепа Скороход. Разумков прокомментировал скандал со Скороход.

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