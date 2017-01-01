В Киевском регионе орудовала ОПГ с экс-правоохранителями

Банда из 8 человек насильно отбирала чужое имущество.

Генпрокуратура Украины совместно с Нацполициею разоблачила преступную организацию, участники которой систематически совершали тяжкие и особо тяжкие преступления с целью завладения имуществом граждан.

Об этом сообщает пресс-центр ГПУ.

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“При процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией Украины разоблачена преступная организация в составе 8 человек, что предположительно причастна к систематическому совершению на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с вымогательством и завладением чужим имуществом, сопряженных с применением насилия над потерпевшими и их близкими родственниками, а также мошенничеством в особо крупных размерах”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники преступной организации, в состав которой входили бывшие работники правоохранительных органов, вероятно причастны к деятельности коллекторской фирмы, которая занималась вымогательством у граждан несуществующих долгов с угрозами причинения телесных повреждений, убийства и похищения и тому подобное.

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Так, 13 ноября 2019 года, во время проведения следственно-оперативных мероприятий по факту вымогательства у потерпевшего 250 тыс долларов США несуществующего долга, правоохранительными органами на территории г. Киева и Киевской области одновременно проведено 9 обысков жилища и транспортных средств лиц вероятно причастных к противоправной деятельности.

“По результатам изъята часть полученных средств — 10 тыс долларов США, которыми завладели указанные лица, а также другие доказательства этой деятельности”, — отметили в пресс-центре.

Сейчас четверо человек, которые могут быть причастны к преступной организации, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и им подготовлено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных:

ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные организованной группой),

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ч. 4 ст. 189 (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах),

ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией).

“Принимаются меры по установлению местонахождения других участников, которые могут быть причастны к указанной противоправной деятельности, и их задержания”, — резюмировали в сообщении.

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