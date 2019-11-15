Для журналистов показали проект закона о СМИ: Детали

Журналистов и редакторов украинских СМИ собрали на обсуждение ключевых пунктов. За нарушение закона предполагается административная и уголовная ответственность.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его первый зам Анатолий Максимчук презентовали основные пункты нового закона про медиа, который готовится рабочими группами и депутатами парламента, сообщает LB.ua.

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По информации СМИ, на встречу пригласили редакторов и журналистов крупнейших украинских СМИ для обсуждения этих ключевых пунктов.

Так, в министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд.

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За нарушение закона предполагается административная и уголовная ответственность. В частности, административная ответственность - за одноразовое распространение дезинформации и непубликацию исходных данных о медиа; уголовная - за "систематическое распространение дезинформации", ее распространение по заказу третьих лиц и вмешательство в работу медиа и подкуп.

Ожидается, что журналистское сообщество объединится, создаст самоуправленческую организацию, которая разработает стандарты журналистской работы, и выдвинет представителей для обсуждения законопроекта про медиа. Эта организация будет отвечать за присвоение "индекса достоверности новостей" и предоставлять статус журналиста.

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Владимир Бородянский также отметил, что одна из идей - создание государственного фонда для поддержки медиа, по образцу Украинского культурного фонда.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о требованиях и стандартах новостей в СМИ.Глава государства считает необходимым создать механизм, который бы предотвращал распространение недостоверной информации.

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