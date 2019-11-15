Во фракции партии "Слуга народа" сегодня стало на 2 нардепа меньше

Полякова исключат из фракции за “нарушение этического кодекса”.

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15 ноября з состава президентской фракции “Слуга народа“ решено исключить народных депутата Антона Полякова.

Об этом после заседания фракции сообщила народный депутат от “Слуги народа“ Татьяна Цыба, передает Униан.

На вопрос о заседании фракции и о том, принято ли решение исключить из фракции Скороход и Полякова, депутат ответила: “В принципе, решили... Мы проголосовали. Согласно большинству голосов решили, что будут всё же исключать“.

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На вопрос о причинах исключения Полякова Цыба ответила, что за “нарушение этического кодекса, который пока у нас не прописан, но был в меморандуме, который мы подписывали“. По словам Цыбы, другие вопросы на заседании фракции не рассматривались.

“Исключили Полякова и Скороход. Проголосовали большинством за НЕ исключение 2 кнопкодавов. Молодцы“, - написал в своем Telegram-канале нардеп от СН Александр Дубинский.

Стоит отметить, что ранее Поляков попросил спикера парламента Дмитрия Разумкова “срочно изготовить подписные листы на выражение недоверия“ генпрокурору Руслану Рябошапке из-за его бездействия.

Как сообщалось, также 15 ноября в президентской фракции “Слуга народа“ решили исключить нардепа Анну Скороход из своего состава.

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