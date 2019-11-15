Гончарук рассказал, как повысит зарплаты учителям до 4 тысяч долларов

Премьер-министр подчеркнул – для повышения заработных плат необходимо увеличить налоговую нагрузку.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, когда и как будут повышены заработные платы учителям. Он отметил – для повышения необходимо увеличить налоговую нагрузку. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

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Гончарук подчеркнул – правительство хотело бы платить украинским учителям заработные платы в размере 4 тысяч евро.

"Мы хотели бы платить (4 тыс. долларов учителям - ред.) и сегодня. Но вопрос в том, чтобы что-то платить, - их нужно где-то взять. Это означает, что для этого надо повысить налоги, также это ляжет бременем на предпринимателей и всех остальных. Нужно искать деньги" – отметил он.

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По словам премьер-министра, в 2020 году будут минимизированы расходы на государственный аппарат, а именно будет сокращен штат чиновников.

"Потому что это, в том числе, драйвер экономики. Если ты вкладываешь в дороги - это рабочие места, карьеры, техника. Это усиливает экономический рост. Это то, что нам нужно, как стране", - продолжил он.

На видео о заработных платах учителей с 6 минуты

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