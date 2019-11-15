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Гончарук рассказал, как повысит зарплаты учителям до 4 тысяч долларов

Комментариев: 12
Премьер-министр подчеркнул – для повышения заработных плат необходимо увеличить налоговую нагрузку.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, когда и как будут повышены заработные платы учителям. Он отметил – для повышения необходимо увеличить налоговую нагрузку. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

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Гончарук подчеркнул – правительство хотело бы платить украинским учителям заработные платы в размере 4 тысяч евро.

"Мы хотели бы платить (4 тыс. долларов учителям - ред.) и сегодня. Но вопрос в том, чтобы что-то платить, - их нужно где-то взять. Это означает, что для этого надо повысить налоги, также это ляжет бременем на предпринимателей и всех остальных. Нужно искать деньги" – отметил он.

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По словам премьер-министра, в 2020 году будут минимизированы расходы на государственный аппарат, а именно будет сокращен штат чиновников.

"Потому что это, в том числе, драйвер экономики. Если ты вкладываешь в дороги - это рабочие места, карьеры, техника. Это усиливает экономический рост. Это то, что нам нужно, как стране", - продолжил он.

  • На видео о заработных платах учителей с 6 минуты

Ранее Гончарук оценил влияние Коломойского на Зеленского.

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Теги: Гончарук, зарплаты, учителя
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Комментариев (13)
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Путин_xyйло    15.11.2019, 11:52
Оценка:  +2
Путин_xyйло
т.е. не будут повышать! Не в этой жизни!
ВосставшийИзБана    15.11.2019, 11:54
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Обещать - не мешки ворочать.
krolikoff_net    15.11.2019, 11:57
Оценка:  0
krolikoff_net
Клован ЗЕ пошутил. Он такой шутинчек по жизни, что просто рыгать хочется местами.
СветБобра    15.11.2019, 11:43
Оценка:  +1
СветБобра
Еще один мощный рессурс пополнения бюджета - офисные центры. По колическтву офисов на дущшу населения мы давно уже перегнали США, Японию, Геранию и др. развитые страны. Офисные центры, вне зависимости от наполненности должны платить десятикратные налоги в бюджет.
ВосставшийИзБана    15.11.2019, 11:27
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Это означает, что для этого надо повысить налоги, также это ляжет бременем на предпринимателей и всех остальных."

Зелебобики, вам слово!

Или он имел в виду, что дадут учителям з/п 4000$, а налогов заберут 3500$?
СветБобра    15.11.2019, 11:25
Оценка:  +1
СветБобра
В первую очередь надо нагрузить налогами всех клоунов и юмористов. Так же принять закон - регламентирующий клоунскую и юмористическую деятельность в стране. Закон должен предусматривать уголовную ответственность вплоть до высшей меры наказания.
СветБобра    15.11.2019, 11:27
Оценка:  0
СветБобра
Вторым законом нагрузит налогами всех производителей ТВ сериалов. Особенно тех, что снимаются не в нашей стране.
ВосставшийИзБана    15.11.2019, 11:32
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Производителей сериалов нужно сажать за недостоверную информацию и нецелевое использование финансирования. Смотришь эти сериалы и такое впечатление, что это не про нас. А когда посмотришь их сметы, так кажется, что они ракеты в космос запускают.
СветБобра    15.11.2019, 11:39
Оценка:  +2
СветБобра
Для юмористов неплохо бы и смертную казнь ввести в некоторых исключительных случаях. Что бы не вякали со сцены эти выродки , что Украина -проститутка, что ОМОНУ нужно раздать эбонитовые палочки и тд.....
Media-sapiens    15.11.2019, 11:24
Оценка:  +2
Media-sapiens
"нужно где-то взять"
где обещанные посадки, где конфискации?
куда идет бОльшая часть прибыли спиртзаводов?
вопросы можно продолжать до бесконечности...
ВСЕ, как пролезут во власть - сразу забывают где и что можно взять для народа, но всегда знают где взять СЕБЕ.
СветБобра    15.11.2019, 11:29
Оценка:  0
СветБобра
Посадят сейчас пару работяг- стрелочников и будут трубить об этом год на канале гуано+гуано.
ВосставшийИзБана    15.11.2019, 11:30
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
При Януковиче КС вынес определение, что предвыборные обещания не обязательны для исполнения. Кто-то возразил против этой нормы?
Lyonya-Space    15.11.2019, 11:23
Оценка:  +5
Lyonya-Space
4 тонны - в месяц, или в год? Если в год, так они и сейчас так получают, в среднем по колхозу.
А если в месяц, так это он загнул, сколько тогда шахтёры должны получать!
А вообще, обещать - так обещать! Можно ляпнуть и про 40 тонн в месяц, зелёными!
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