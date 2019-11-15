Министр Скалецкая отчиталась в ВР: Какие болезни в 2020 году будут лечить бесплатно

Министерство здравоохранения профинансирует лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, от каких болезней украинцы в 2020 году смогут вылечиться бесплатно. По ее словам, это в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, а роды и неонатальная помощь.

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Министр здравоохранения заявила о том, что будут профинансированы заболевания с высокими рисками, которые приводят к инвалидности и смерти. Об этом она рассказала во время выступления в Верховной Раде.

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“Приоритетно будут профинансированы, полностью закрыв потребность учреждений здравоохранения - сердечно-сосудистые заболевания, острые инфаркты, инсульты, роды и неонатальная помощь“, - заявила министр.

На видео выступление министра здравоохранения Зоряны Скалецкой с 01:04:00

Ранее Минздрав отчитался за 50 дней работы.

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