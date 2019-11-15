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Министр Скалецкая отчиталась в ВР: Какие болезни в 2020 году будут лечить бесплатно

Комментариев: 3
Министерство здравоохранения профинансирует лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая
Скриншот из видео

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, от каких болезней украинцы в 2020 году смогут вылечиться бесплатно. По ее словам, это в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, а роды и неонатальная помощь.

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Министр здравоохранения заявила о том, что будут профинансированы заболевания с высокими рисками, которые приводят к инвалидности и смерти. Об этом она рассказала во время выступления в Верховной Раде. 

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“Приоритетно будут профинансированы, полностью закрыв потребность учреждений здравоохранения - сердечно-сосудистые заболевания, острые инфаркты, инсульты, роды и неонатальная помощь“, - заявила министр.

На видео выступление министра здравоохранения Зоряны Скалецкой с 01:04:00

Ранее Минздрав отчитался за 50 дней работы.

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Теги: Скалецкая, рада, бесплатное лечение
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    15.11.2019, 11:51
Оценка:  0
krolikoff_net
То есть программу по помощи хроническим больным ЗЕ клоуны полность. урезали до смешного. При барыге Порошенко денег хватало на все. При этом долбанном кловуне ЗЕ деньги таинственным образом исчезают из бюджета в неизвестном направлении .
LERMI_    15.11.2019, 11:43
Оценка:  +1
LERMI_
вилічь слуг іудейського нарота від долб.оєбізма, або в дурку (навіть за рахунок платників податків, Ми не проти)
Кайдаш    15.11.2019, 11:36
Оценка:  +1
Кайдаш
А триппер? )))
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