На Харьковщине чиновники заработали почти 100 млн на незаконных вырубках

О подозрении объявлено бывшему и.о. директора лесхоза, главному лесничему, заместителю главного лесничего, мастеру леса и четверым лесничим.

В Харьковской области чиновники госпредприятия Октябрьское лесное хозяйство подозреваются в незаконной вырубке и нанесению ущерба государству почти на 100 млн гривен, сообщает пресс-центр прокуратуры.

Читай также: Правоохранители обнаружили миллионные хищения леса в двух областях Правоохранители уже сообщили о подозрении в совершении преступления о растрате государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст. 191 УК Украины).

"Установлено, что служебные лица ГП Октябрьское лесное хозяйство совершили растрату вверенного им имущества, а именно 18 290 деревьев, путем их незаконной вырубки на территории вышеуказанного лесного хозяйства. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 98 млн. грн", - говорится в сообщении.

Читай также: 22 ОПГ нелегально производили древесный уголь под Харьковом О подозрении объявлено бывшему и.о. директора лесхоза, главному лесничему, заместителю главного лесничего, мастеру леса и четверым лесничим.