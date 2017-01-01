До нормандской встречи разведение сил на новых участках не планируется

К настоящему моменту разведение состоялось на трех участках.

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Разведение сил на новых участках линии разграничения на Донбассе до проведения встречи в “нормандском формате“ не планируется. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Александр Завитневич в интервью “BBC News Украина“.

По его словам, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта для возможного разведения в будущем. Но никаких задач по подготовке к такому разведению на новых участках ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба не ставили.

Приказ четкий - три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении, - отметил Завитневич.

Он также добавил, что саммит “нормандской четверки“ должен пройти до конца года.

Напомним, разведение сил и средств уже полностью завершено на двух участках - №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области. На третьем участке – в районе населенного пункта Петровское Донецкой области – начался процесс разведения сил и средств начался 9 ноября. Хотя войска уже отведены от передовых позиций, в настоящее время там проводится разминирование местности, что также является частью процесса разведения.

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