"Какие взятки": Скороход заявила о "черном" нале в Раде

Скороход заявила о том, что народным депутатам якобы выдают заработную в конвертах.

Исключенная сегодня из фракции Слуга народа Анна Скороход заявила о якобы “черном нале“ для народных депутатов. По ее словам, нардепы получают тысячи долларов в конвертах.

Об этом она заявила в комментариях журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Читай также: Арахамия: “Стремным“ мужем Скороход займутся органы, а ее исключат из фракции

“Я ему прямо сказала - вы когда что-то придумываете, старайтесь, чтобы эти выдумки были правдоподобными. Какие 3 тысячи долларов за закон, если в зале прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали“ - заявила Скороход.

Читай также: Конфликт в Слуге Народа: Беременная Скороход обвинила власть в репрессиях

Ранее сообщалось о том, что Скороход исключили из фракции Слуга народа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram