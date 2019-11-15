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"Какие взятки": Скороход заявила о "черном" нале в Раде

Комментариев: 5
Скороход заявила о том, что народным депутатам якобы выдают заработную в конвертах.
Анна Скороход
Анна Скороход
Скриншот из видео

Исключенная сегодня из фракции Слуга народа Анна Скороход заявила о якобы “черном нале“ для народных депутатов. По ее словам, нардепы получают тысячи долларов в конвертах.

Об этом она заявила в комментариях журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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“Я ему прямо сказала - вы когда что-то придумываете, старайтесь, чтобы эти выдумки были правдоподобными. Какие 3 тысячи долларов за закон, если в зале прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали“ - заявила Скороход.

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Ранее сообщалось о том, что Скороход исключили из фракции Слуга народа

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Теги: Анна Скороход, рада, зарплаты в конвертах
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Комментариев (5)
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Путин_xyйло    15.11.2019, 12:47
Оценка:  0
Путин_xyйло
А как же корпоративная этика, нельзя же так "своих" сдавать, цензуру еще не успели узаконить!
krolikoff_net    15.11.2019, 11:55
Оценка:  +4
krolikoff_net
Продажные слуги Коломойского. Страна покатилась в ж..пу.
designandrey65    15.11.2019, 12:02
Оценка:  +1
designandrey65
По этому их и исключают из фракции.
krolikoffnеt    15.11.2019, 12:11
Оценка:  +3
krolikoffnеt
Всех слуг Коломойского из фракции исключили ?
IrenaSH    15.11.2019, 12:41
Оценка:  +1
IrenaSH
она давно там
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