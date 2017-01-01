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У Укрзализныци воровали электричество для майнинга криптовалюты

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Инцидент произошел на Львовской железной дороге. Предварительный размер нанесенных убытков - один миллион гривен.
На Львовской ж/д воровали электроэнергию для майнинга криптовалюты
На Львовской ж/д воровали электроэнергию для майнинга криптовалюты
facebook.com/Ukrzaliznytsia

Департамент безопасности Укрзализныци вместе с правоохранителями обнаружил на Львовской железной дороге майнинговую ферму криптовалюты (биткоинов), работавшую на электроэнергии компании. Об этом сообщил директор департамента экономической и информационной безопасности УЗ Олег Назарук, передает пресс-служба компании.

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"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлены более 100 единиц компьютерного оборудования, осуществлявших генерирование биткоинов. Указанная техника была подключена к электросети Укрзализныци. Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн", - заявил Назарук.

В Укрзализныце подчеркивают, что, согласно закону "О Национальном банке Украины", выпуск и обращение криптовалюты на территории Украины запрещены.

 facebook.com/Ukrzaliznytsia
 

Материалы проверки направлены в Тернопольское отделение полиции ГУ НПУ в Тернопольской области. По результатам проверки возбуждено уголовное производство.

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Напомним, под Коростенем в поле срочно остановили поезд Интерсити. Поезд Львов-Киев пришлось остановить из-за сообщения о якобы минировании состава.

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Теги: Львовская область, кража, электроэнергия, железная дорога, Укрзализныця, электричество, биткоин, криптовалюта
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