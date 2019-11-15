Мужчина собирал разведданные и передавал их своим кураторам в РФ.

В Полтаве на 12 лет осудили бывшего полицейского-шпиона ФСБ

В Полтаве на 12 лет осудили бывшего полицейского-шпиона ФСБ

Читай также: СБУ раскрыла схему финансирования боевиков ЛДНР из бюджета Украины

На Полтавщине к 12 годам лишения свободы осужден агент ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе во временно оккупированном Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, которые изменили военной присяге и перешли на сторону врага.

Читай также: СБУ вызвала на допрос айдаровца из-за боев за луганский аэропорт

В течение 2014 - 2019 годов полтавчанин, который получил от кураторов позывной “Диментий“, за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом.

Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России.

Читай также: ФСБ попыталась вербовать украинца

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины.

Напомним, СБУ разоблачила в ВСУ засланного шпиона-перебежчика из Крыма. Контрразведка прервала сложную операцию ФСБ по дискредитации украинской армии в медиапространстве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.