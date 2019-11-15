В Киеве в маршрутке мужчины устроили поножовщину
На момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком, которые чудом не пострадали.
В Киеве на улице Вышгородской прямо в троллейбусе пассажиры устроили поножовщину.
Об этом сообщается паблике Киев Оперативный в Facebook.
Читай также: В Одессе пьяный пассажир устроил погром в маршрутке“Прямо в троллейбусе между мужчинами произошел конфликт. Сначала просто словесная перебранка, потом толкотня, а затем один (тот, что в наручниках) достал нож и стал бросаться на оппонента. На момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком, которые чудом не пострадали“, – говорится в сообщении.
На место вызвали правоохранителей.
Как сообщалось, в сентябре в Киеве две пассажирки маршрутки №555 устроили в салоне драку - в ход шли кулаки, и даже сумки.
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