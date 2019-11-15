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В Киеве в маршрутке мужчины устроили поножовщину

Комментариев: 1
На момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком, которые чудом не пострадали.
Разнимать дебоширов пришлось женщине
Разнимать дебоширов пришлось женщине
скриншот видео
В Киеве на улице Вышгородской прямо в троллейбусе пассажиры устроили поножовщину.
 
Об этом сообщается паблике Киев Оперативный в Facebook.
 

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“Прямо в троллейбусе между мужчинами произошел конфликт. Сначала просто словесная перебранка, потом толкотня, а затем один (тот, что в наручниках) достал нож и стал бросаться на оппонента. На момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком, которые чудом не пострадали“, – говорится в сообщении.
 
На место вызвали правоохранителей.
 
 
Как сообщалось, в сентябре в Киеве две пассажирки маршрутки №555 устроили в салоне драку - в ход шли кулаки, и даже сумки.
 
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Теги: конфликт, Киев, драка, нож, маршрутка
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Комментариев (1)
Кайдаш    15.11.2019, 13:09
Оценка:  0
Кайдаш
Дык в маршрутке, или в троллейбусе?
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