Герус напишет лично: "слуги народа" отказались согласовывать с Еврокомиссией законопроект №2233

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не будет направлять в Еврокомиссию официальное письмо о согласовании законопроекта №2233 “О внесении изменений в закон “О рынке электроэнергии“. Такое решение было принято на заседании комитета вчера, 14 ноября. Об этом пишет Обозреватель.

Большинство депутатов, входящих во фракцию “Слуга народа“, поддержали инициативу Андрея Геруса о том, что в Еврокомиссию будет направлено его личное сообщение по электронной почте. За это проголосовали 9 членов комитета.

“У нас не согласовано и предусмотрено регламентом, что комитет должен голосовать и отправлять письма в Еврокомиссию, или это должно быть через правительство, или это должно быть через нас. Поэтому по №2233 я им сегодня же напишу письмо по электронной почте“, – сообщил Андрей Герус.

Против такой формы согласования законопроекта выступали депутаты из других фракций. “Давайте тогда от комитета направим письмо официально. Это неправильно. Я являюсь членом руководящих органов гражданского общества по интеграции Украины в европейское пространство. В данном случае мы нарушили Третий энергетический пакет, мы отступили от принципов и договоренностей с Европейским Союзом. И вы будете от себя писать письмо, затягивать время. Это абсолютно неверные вещи“, – требовал нардеп от “Батькивщины“ Михаил Волынец.

Впрочем его требования и предложения других депутатов о необходимости согласованного со всеми членами комитета письма были отклонены.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 “О внесении изменений в закон “О рынке электроэнергии“. Во время обсуждения в сессионном зале представители оппозиционных фракций отмечали, что законопроект №2233 не прошел необходимых процедур согласования с Еврокомиссией. В частности, сопредседатель фракции “Европейская солидарность“ Ирина Геращенко отметила, что законопроект противоречит директивам Европейского Союза.

Ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект “О внесении изменения в Закон Украины “О рынке электроэнергии“(№2233), поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Первая энергетическая ассоциации Украины (ПЕАУ) заявила, что принятие этого законопроекта вернет ручное регулирование в электроэнергетике и отменяет реформу рынка электроэнергии. Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм.