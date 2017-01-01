Джокер извинился перед Рябошапкой

Рябошапка рассказал о извинениях Джокера.

Джокер от имени Рябошапки общался с Яременко, Радуцким, Тищенко Настоящее Время

Пранкер Джокер извинился перед генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой. Дело в том, что в переписках с нардепами пранкер представлялся его именем. Об этом Рябошапка рассказал в интервью Настоящее время.

Рябошапка передал журналистам скрин.

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“Вас беспокоит Джокер. Хотим извиниться, что использовали Ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся это было не зря“, - написал Джокер Рябошапке.

Неизвестный от имени Джокера извинился перед Рябошапкой Настоящее Время

Рябошапка признался, что не знает, кто именно скрывается под именем Джокера.

Да сам хотел бы знать. Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды - заявил генпрокурор

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Напомним, телеграм-канал Джокера был создан неизвестным лицом 31 октября. Ранее Джокер от имени Рябошапки общался с Михаилом Радуцким и Богданом Яременко.

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