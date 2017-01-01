Джокер извинился перед Рябошапкой
Пранкер Джокер извинился перед генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой. Дело в том, что в переписках с нардепами пранкер представлялся его именем. Об этом Рябошапка рассказал в интервью Настоящее время.
Рябошапка передал журналистам скрин.
Читай также: Первое интервью с Джокером: Основные тезисы
“Вас беспокоит Джокер. Хотим извиниться, что использовали Ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся это было не зря“, - написал Джокер Рябошапке.
Рябошапка признался, что не знает, кто именно скрывается под именем Джокера.
Да сам хотел бы знать. Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды - заявил генпрокурор
Читай также: Обнародована переписка пранкера Джокера с нардепом Тищенко - СМИ
Напомним, телеграм-канал Джокера был создан неизвестным лицом 31 октября. Ранее Джокер от имени Рябошапки общался с Михаилом Радуцким и Богданом Яременко.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram