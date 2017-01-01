Сапоги всмятку и соблазн ценой. Путин об Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал перспективы нового газового соглашения с Украиной и возможность переговоров с Владимиром Зеленским.

Владимир Путин приехал на саммит БРИКС в Бразилию, но говорил там об Украине. Пресс-конференция российского президента растянулась на 40 минут. Путин обозначил свою позицию по газовому вопросу, ситуации на Донбассе и переговорам с Украиной.

Разведение на Донбассе

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Путин приветствовал разведение войск на трех участках фронта на Донбассе и усилия украинских властей, предпринятые в рамках этого процесса. Но нашлось место и критике.

“Надо развести по всей линии, так чтоб хоть пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно нужно сделать как можно быстрее... Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил, что Украина может вообще отказаться от Минских соглашений. Это как? Мы че тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там тогда может идти речь, я не понимаю”, - отметил президент РФ.

Также Путин обратил внимание на то, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие украинские формирования - полиция и Нацгвардия. По его мнению, этого не нужно делать.

Нормандский формат

Путин исключил возможность встречи с президентом Владимиром Зеленским до встречи в нормандском формате.

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“Если уже будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован. Ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, разговариваем по телефону. Полный контакт с ним есть… Кроме нормандского формата, механизма нет, и ничего другого не предвидится", - заявил российский президент.

Вместе с тем, он намекает на новые условия для проведения встречи в Нормандском формате – продление действия закона об особом статусе Донбасса.

“31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в нормандском формате? Это вообще ключевой вопрос", - говорит Путин.

Газ

Путин признал существование рисков прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Срок действия договора на транзит газа заканчивается, нового соглашения нет.

По словам Путина, Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

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"Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы. Я хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно”, - заявил президент РФ.

Сетовал Путин и на новый иск Нафтогаза против Газпрома.

Ответ по газу

На заявления президента РФ по газовому вопросу оперативно отреагировал глава Нафтогаза Андрей Коболев.

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По его словам, Нафтогаз никогда не отказывался покупать газ у Газпрома по справедливым рыночным ценам. А вот Газпром наоборот отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту.

“Нафтогаз не подавал новых исков против Газпрома. Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас Газпромом. Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы украинского государства”, - подчеркнул Коболев.

Позиция по переговорам

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в нормандском формате будет безрезультативной.

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Также Пристайко подтвердил, что двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не планируется.

“Мы остаемся в нормандском формате, мы не просто уважаем то, что было сделано, но давайте не забывать, что Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем, когда мы говорим тет-а-тет", - сказал Пристайко о возможности встречи Путина и Зеленского.

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