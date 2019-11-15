На Львовской ж/д майнили криптовалюту

Майнинговую ферму криптовалюты организовали сотрудники филиала УЗ. Они украли электричества на 1 млн грн.

Департамент безопасности “Укрзализныци“ вместе с правоохранителями обнаружил на Львовской железной дороге майнинговую ферму криптовалюты, работавшую на электроэнергии компании. Предварительный размер нанесенных убытков - 1 млн гривен.

Об этом сообщил директор департамента экономической и информационной безопасности УЗ Олег Назарук, передает Центр транспортных стратегий.

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“Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлены более 100 единиц компьютерного оборудования, осуществлявших генерирование биткоинов. Указанная техника была подключена к электросети “Укрзализныци“. Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн“, - заявил Назарук.

В “Укрзализныце“ подчеркивают, что, согласно закону “О Национальном банке Украины“, выпуск и обращение криптовалюты на территории Украины запрещены.

Материалы проверки направлены в Тернопольское отделение полиции ГУ НПУ в Тернопольской области. По результатам проверки возбуждено уголовное производство.

Майнинговая ферма крала электроэнергию компании УЗ cfts.org.ua

Как сообщалось в мае 2018 года, ровенские полицейские майнили криптовалюту на рабочем месте.

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