Поляков считает, что его исключили из фракции из-за генпрокурора

Депутат начал собирать подписи за отставку генпрокурора Рябошапки, что, по его мнению, и стало причиной исключения.

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Исключенный из фракции “Слуга народа“ нардеп Антон Поляков считает, что его исключили из-за того, что он собирал подписи за отставку Генпрокурора Руслана Рябошапки. Депутат также заявляет, что фракция не предоставила доказательств его прогулов или голосования вразрез линии фракции. Об этом Поляков рассказал журналистам в кулуарах парламента, пишет Цензор.НЕТ.

Доказательства того, что я прогуливаю, или не так голосую, хуже всех голосую или против всех инициатив фракции не были предоставлены - никакой сравнительной таблицы, никаких данных с сайта Верховной Рады, секретариата. Потому что их и нет в принципе. Потому что я хожу на заседания, - заявил нардеп.

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Поляков признал, что по некоторым законопроектам он действительно голосовал иначе, чем остальные его коллеги по фракции. Однако, по его словам, его никто не предупреждал, что за такое голосование будут исключать из фракции. Более того, не существует статута фракции, в котором были бы прописаны подобные нормы, отметил нардеп.

На вопрос о том, с чем он связывает исключение из фракции, Поляков ответил:

Я связываю это с тем, что я начал собирать подписи за выражение недоверия Генеральному прокурору. То есть у нас есть дело внефракционного депутата Приходько, который сейчас подголосовывает “Слуге народа“, дело находится в суде, его не надо расследовать, Генеральный прокурор мне неоднократно сообщал и на фракции и лично, что представление о снятии неприкосновенности лежит на подписи. Но почему он это не подписывает, он мне не сообщил… Там у человека заморозили 2 миллиарда гривен, их можно вернуть в бюджет, - рассказал Поляков.

Напомним, сегодня из парламентской фракции “Слуга народа“ исключили сразу двух депутатов. Помимо Антона Полякова места в пропрезидентской команде лишилась Анна Скороход.

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