"Не сработались с премьером": Верещук уволилась

Верещук сегодня сложила полномочия представителя Кабмина в ВР.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук в пятницу, 15 ноября, отказалась от полномочий. Об этом она сама рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Читай также: В Слуге народа пока не планируют выборы в “ЛДНР“

По словам Верещук, основная причина отказа от должности состоит в том, что ей не удалось найти “общий язык с премьером“.

Я решила сложить полномочия представителя Кабинета министров в парламенте, так как мы не нашли общего языка с премьер-министром, мы не сработались - подчеркнула она

Ранее сообщалось о том, что Верещук на грани увольнения с должности представителя Кабмина в Раде.