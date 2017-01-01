Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Не сработались с премьером": Верещук уволилась

Комментариев: 0
Верещук сегодня сложила полномочия представителя Кабмина в ВР.
Бывший представитель Кабмина в Верховной Раде
Бывший представитель Кабмина в Верховной Раде
Скрин

Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук в пятницу, 15 ноября, отказалась от полномочий. Об этом она сама рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады. 

Читай также: В Слуге народа пока не планируют выборы в “ЛДНР“

По словам Верещук, основная причина отказа от должности состоит в том, что ей не удалось найти “общий язык с премьером“. 

Я решила сложить полномочия представителя Кабинета министров в парламенте, так как мы не нашли общего языка с премьер-министром, мы не сработались - подчеркнула она

Ранее сообщалось о том, что Верещук на грани увольнения с должности представителя Кабмина в Раде. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Поделись:
Теги: ирина верещук, увольнение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь