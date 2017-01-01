Некачественные бронежилеты для ВСУ: Суд арестовал пятого фигуранта

Нового фигуранта дела бронежилетов Михаила Каморянського взяли под стражу и назначили залог в размере почти 77 млн.

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Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнему фигуранту дела о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ Михаилу Каморянскому. Ему назначили содержание под стражей на два месяца с возможностью залога в размере 76 млн 840 тыс. грн. Об этом сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра, пишет Укринформ.

По его словам, соответствующее решение принял вечером 14 ноября судья Олег Белоцерковец.

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Кроме ареста главного фигуранта дела - руководителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, суд 13 ноября избрал меры еще для трех подозреваемых.

В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога более, чем 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

Напомним, Государственное бюро расследований утверждает, что 70% бронежилетов, которые закупило в 2019 году Министерство обороны простреливаются..

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