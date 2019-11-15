О взятках Скороход готовы свидетельствовать трое нардепов – Арахамия

Утверждается, что Скороход лоббировала в парламенте бизнес-интересы своего мужа.

Давид Арахамия утверждает, что против Скороход есть три свидетеля facebook Слуги народа

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Три депутата из фракции “Слуга народа“ готовы свидетельствовать в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) против Анны Скороход, исключенной сегодня из фракции. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства того, что Скороход предлагала взятки депутатам, как об этом заявлял ранее сам Арахамия, он ответил:

У нас есть свидетели, которые готовы идти в НАБУ.

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Глава фракции добавил, что речь идет о трех свидетелях – депутатах “Слуги народа“, которые являются членами энергетического комитета.

Вместе с тем, первый заместитель фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко надеется, что народные депутаты из его фракции обратятся в правоохранительные органы в связи с попытками давления на них со стороны супруга народного депутата Анны Скороход – предпринимателя Алексея Алякина.

Мы сейчас ведём работу с депутатами, чтобы они не побоялись передать это... Чтобы они пошли в правоохранительные органы и дали этому ход, - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Рады, пишет Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства такого давления, Корниенко ответил утвердительно:

Да, он пытался беседовать с нашими депутатами.

Напомним, ранее нардеп Анна Скороход заявила о задержании мужа, что по ее мнению, стало наказанием за ее голосование против законопроекта о рынке земли. Вместе с тем, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь.

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