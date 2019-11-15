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Мендель прокомментировала слова Коломойского о "необходимости дружить" с РФ

Комментариев: 3
По словам Мендель, Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского.
Мендель прокомментировала слова Коломойского о "необходимости дружить" с РФ
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В Офисе президента заявили, что Коломойский не является представителем Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский не является представителем президента Владимира Зеленского и не уполномочен что-либо говорить от имени Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

“Он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел“, - отметила она.

Комментарий пресс-секретаря президента комментируют пользователи сети
Комментарий пресс-секретаря президента комментируют пользователи сети
Скриншот

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Напомним, 13 ноября накануне приезда миссии Международного валютного фонда в Украину олигарх Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию New York Times, в котором в очередной раз удивил своими высказываниями. В частности, предложением переориентироваться на Россию.

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Теги: Мендель, Зеленский, Коломойский, война, Россия, Донбасс, Крым
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Комментариев (3)
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Орест_Пiхва    15.11.2019, 14:48
Оценка:  +1
Орест_Пiхва
Мандюль анука на смереку гэц. Шалава позеленевшая.
VSHIVANKA    15.11.2019, 14:40
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАСТЬЮ ?!
КУДА ВЫ БЕЗ ЕГО ДЕНЕГ ПОЙДЁТЕ ГОЛОДРАНЦЫ ?!
ДА ОН ВАС ВСЕХ С ПОТРОХАМИ КУПИТ И РОДНЮ ВАШУ В ПРИДАЧУ....)))
Кайдаш    15.11.2019, 14:41
Оценка:  0
Кайдаш
Ты уже фото дупы путина сегодня целовала, как предписано Скрепами? ))))
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