Мендель прокомментировала слова Коломойского о "необходимости дружить" с РФ
Читай также: Гончарук оценил влияние Коломойского на Зеленского
В Офисе президента заявили, что Коломойский не является представителем Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский не является представителем президента Владимира Зеленского и не уполномочен что-либо говорить от имени Украины.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
“Он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел“, - отметила она.
Читай также: Первый помощник Зеленского тайно посетил Коломойского - СМИ
Напомним, 13 ноября накануне приезда миссии Международного валютного фонда в Украину олигарх Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию New York Times, в котором в очередной раз удивил своими высказываниями. В частности, предложением переориентироваться на Россию.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
КУДА ВЫ БЕЗ ЕГО ДЕНЕГ ПОЙДЁТЕ ГОЛОДРАНЦЫ ?!
ДА ОН ВАС ВСЕХ С ПОТРОХАМИ КУПИТ И РОДНЮ ВАШУ В ПРИДАЧУ....)))