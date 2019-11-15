Мендель прокомментировала слова Коломойского о "необходимости дружить" с РФ

По словам Мендель, Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского.

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В Офисе президента заявили, что Коломойский не является представителем Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский не является представителем президента Владимира Зеленского и не уполномочен что-либо говорить от имени Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

“Он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел“, - отметила она.

Комментарий пресс-секретаря президента комментируют пользователи сети Скриншот

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Напомним, 13 ноября накануне приезда миссии Международного валютного фонда в Украину олигарх Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию New York Times, в котором в очередной раз удивил своими высказываниями. В частности, предложением переориентироваться на Россию.

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