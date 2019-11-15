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Нардеп Фриз написала заявление в СБУ на помощника Президента Ермака

Комментариев: 2
Оппозиционерка просит проверить, не является ли президентский помощник агентом Кремля.
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз
Фейсбук Ирины Фриз

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Народный депутат из фракции “Европейская Солидарность“ Ирина Фриз направила обращение на имя главы СБУ Ивана Баканова с просьбой провести всестороннее расследование деятельности помощника Президента Украины Андрея Ермака. Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

По словам Фриз, Ермак вводил в заблуждение международных партнеров Украины, чем “не только всколыхнул мировое сообщество, но и создал основания для подрыва доверия к Украине на международной арене“.

Такие действия и использование им в своей риторике очевидно прокремлевских месседжей в то время, когда наше государство дает мужественный отпор российскому агрессору, могут расцениваться как подпадающие под признаки деяния, определенного статьей 111 УК Украины - государственная измена, - отметила нардеп.

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В своем обращении Фриз просит СБУ провести полную проверку личности Ермака и возможность его связи с политически заинтересованными представителями Российской Федерации как государства-агрессора.

Ложь Андрея Ермака не может остаться безнаказанной, а лицо, которое дискредитирует Украину, не имеет никакого морального права занимать должность помощника Президента Украины! Поэтому ждем ответа и соответствующие меры реагирования со стороны СБУ, - подытожила нардеп.

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Как сообщалось, в своих показаниях Конгрессу временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Андрей Ермак во время встречи с ним 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

Фейсбук Ирины Фриз

Фейсбук Ирины Фриз

Фейсбук Ирины Фриз

Напомним, в США проходят открытые слушания в Конгрессе по делу об импичменте президента Трампа. Четвертая в истории США попытка отправить президента в отставку по процедуре импичмента непосредственно связана с Украиной.

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Теги: Ермак, Фриз, СБУ, Россия
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Комментариев (2)
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ЗаУкраїну    15.11.2019, 15:43
Оценка:  +3
ЗаУкраїну
Как хорошо что бдительнее стало! Народная мстительница..))
Антибес    15.11.2019, 15:36
Оценка:  +3
Антибес
А разве Ермак не прав,заявляя что в войне на Донбассе виновен Петька Потрошитель?Конечно же прав!А Фриз пусть себе в череп зальёт антифриз.Ей сразу полегчает.
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