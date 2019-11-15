Под Одессой задержали мужчину в рясе, разыскиваемого Интерполом
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В Одесской области в пункте пропуска “Новые Трояны“ пограничники задержали мужчину в церковном одеянии.
Об этом сообщает пресс-отдел Государственной пограничной службы.
Во время проверки оказалось, что задержанного 44-летнего жителя Боснии и Герцеговины разыскивают правоохранители Сербии, а также Интерпол.
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“Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, который прибыл в церковном одеянии, разыскивали правоохранительные органы Сербии. По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола“, - отметили в ведомстве.
Сейчас задержанного для дальнейших правовых решений пограничники передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции
Как сообщалось 14 ноября, Интерпол убрал ветерана АТО Игоря Мазура из “красного списка“.
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