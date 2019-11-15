Преступник прибыл на въезд в Украину.

В каких преступлениях подозревается мужчина, не уточняется

Под Одессой задержали мужчину в рясе, разыскиваемого Интерполом

На весь экран Свернуть

Под Одессой задержали мужчину в рясе, разыскиваемого Интерполом

Читай также: Монахи не знали, что Лусварги был боевиком - УПЦ МП

В Одесской области в пункте пропуска “Новые Трояны“ пограничники задержали мужчину в церковном одеянии.

Об этом сообщает пресс-отдел Государственной пограничной службы.

Во время проверки оказалось, что задержанного 44-летнего жителя Боснии и Герцеговины разыскивают правоохранители Сербии, а также Интерпол.

Читай также: На счету банды 20 заказных убийств: В Харькове поймали опасного преступника

“Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, который прибыл в церковном одеянии, разыскивали правоохранительные органы Сербии. По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола“, - отметили в ведомстве.

Сейчас задержанного для дальнейших правовых решений пограничники передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции

Как сообщалось 14 ноября, Интерпол убрал ветерана АТО Игоря Мазура из “красного списка“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram