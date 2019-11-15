Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Одессой задержали мужчину в рясе, разыскиваемого Интерполом

Комментариев: 2
Преступник прибыл на въезд в Украину.
Под Одессой задержали мужчину в рясе, разыскиваемого Интерполом
© dpsu.gov.ua
Фото 1/3
  • В каких преступлениях подозревается мужчина, не уточняется
  • В каких преступлениях подозревается мужчина, не уточняется
  • В каких преступлениях подозревается мужчина, не уточняется
Под Одессой задержали мужчину в рясе, разыскиваемого Интерполом
В каких преступлениях подозревается мужчина, не уточняется
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Монахи не знали, что Лусварги был боевиком - УПЦ МП

В Одесской области в пункте пропуска “Новые Трояны“ пограничники задержали мужчину в церковном одеянии. 

Об этом сообщает пресс-отдел Государственной пограничной службы.

Во время проверки оказалось, что задержанного 44-летнего жителя Боснии и Герцеговины разыскивают правоохранители Сербии, а также Интерпол.

Читай также: На счету банды 20 заказных убийств: В Харькове поймали опасного преступника

“Правоохранители выяснили, что иностранца-правонарушителя, который прибыл в церковном одеянии, разыскивали правоохранительные органы Сербии. По данному факту пограничники сообщили Укрбюро Интерпола“, - отметили в ведомстве.

Сейчас задержанного для дальнейших правовых решений пограничники передали сотрудникам Болградского отделения Национальной полиции

Как  сообщалось 14 ноября, Интерпол убрал ветерана АТО Игоря Мазура из “красного списка“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: священник, преступник, граница, Интерпол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Кайдаш    15.11.2019, 16:04
Оценка:  -1
Кайдаш
И чем поп набедокурил?
zheka-yakob    15.11.2019, 15:27
Оценка:  0
zheka-yakob
Обыкновенный рагуль (на фото)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь