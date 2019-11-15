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Вятрович удивлен тем, что "слуги" не дают ему присягнуть народу

Комментариев: 4
Владимир Вятрович удивлен тем, почему ему не дали принять присягу сегодня.
Вятрович удивлен тем, что "слуги" не дают ему присягнуть народу
Вятрович удивлен тем, что "слуги" не дают ему присягнуть народу
Фейсбук

Новоизбранный Владимир Вятрович выразил удивление тому факту, что "слуги" не дали ему принять присягу украинскому народу уже сегодня. Вятрович подчеркнул – все документы готовы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Удивлен руководством Верховной Рады, которое не готово, чтобы я сегодня принял присягу, несмотря на то, что все документы уже сегодня утром были в Верховной Раде", - сказал Вятрович журналистам в пятницу в Киеве.

Я думаю, что это продолжение исторической позиции части депутатов "Слуги народа", которые категорически не хотят меня видеть в парламенте – подчеркнул новоизбранный Вятрович

Вятрович удивлен тем, что
Вятрович удивлен тем, что "слуги" не дают ему присягнуть народу
Фейсбук

Ранее Наталья Бойко объяснила, почему уступила место Вятровичу в Раде.

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Теги: Владимир Вятрович, нардеп, присяга
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    15.11.2019, 16:04
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Интересно бм глючит. В списке новостей есть новсть про то как ара хам угрожал женщине, а когда пытаешься ее открыть - пишет, что нет такой новости.
T-REX2    15.11.2019, 16:00
Оценка:  0
T-REX2
нацык ебучий
ВосставшийИзБана    15.11.2019, 16:04
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Тебя ебучий?
designandrey65    15.11.2019, 15:45
Оценка:  +2
designandrey65
Урод уже пробился...как порох весь мусор под себя подгребает
ВосставшийИзБана    15.11.2019, 15:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А я почему-то совсем не удивлен.
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