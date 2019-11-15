Вятрович удивлен тем, что "слуги" не дают ему присягнуть народу
Новоизбранный Владимир Вятрович выразил удивление тому факту, что "слуги" не дали ему принять присягу украинскому народу уже сегодня. Вятрович подчеркнул – все документы готовы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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"Удивлен руководством Верховной Рады, которое не готово, чтобы я сегодня принял присягу, несмотря на то, что все документы уже сегодня утром были в Верховной Раде", - сказал Вятрович журналистам в пятницу в Киеве.
Я думаю, что это продолжение исторической позиции части депутатов "Слуги народа", которые категорически не хотят меня видеть в парламенте – подчеркнул новоизбранный Вятрович
Ранее Наталья Бойко объяснила, почему уступила место Вятровичу в Раде.
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