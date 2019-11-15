Владимир Вятрович удивлен тем, почему ему не дали принять присягу сегодня.

Вятрович удивлен тем, что "слуги" не дают ему присягнуть народу Фейсбук

Новоизбранный Владимир Вятрович выразил удивление тому факту, что "слуги" не дали ему принять присягу украинскому народу уже сегодня. Вятрович подчеркнул – все документы готовы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Удивлен руководством Верховной Рады, которое не готово, чтобы я сегодня принял присягу, несмотря на то, что все документы уже сегодня утром были в Верховной Раде", - сказал Вятрович журналистам в пятницу в Киеве.

Я думаю, что это продолжение исторической позиции части депутатов "Слуги народа", которые категорически не хотят меня видеть в парламенте – подчеркнул новоизбранный Вятрович

Вятрович удивлен тем, что "слуги" не дают ему присягнуть народу Фейсбук

Ранее Наталья Бойко объяснила, почему уступила место Вятровичу в Раде.

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