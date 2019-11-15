Двойное гражданство в Украине может стать законным до конца года – МИД

По словам зам главы МИД, сейчас разрабатывается законопроект о двойном гражданстве в Украине.

В МИД рассказали о двойном гражданстве в Украине Сегодня

Двойное гражданство в Украине может стать законным уже до конца 2019 года. Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. Об этом Сегодня заявил замглавы МИД Василий Боднар.

Читай также: В России назвали количество паспортов, выданных жителям ОРДЛО

“Есть два пути. Первый – если мы пойдем традиционным межведомственным путем – это может занять несколько месяцев. Поскольку надо собрать мнения всех министерств, пропустить через правительство и выйти на парламент. Может быть другая инициатива, если непосредственно депутаты из правящей фракции возьмутся за разработку, или президент внесет это предложение. Сейчас пути прорабатываются, но мы постараемся сделать это гораздо быстрее, чтобы уже к концу года иметь, как минимум, законопроект, а может, и закон“, - заявил он.

По словам чиновника, на двойное гражданство смогут претендовать три категории украинцев. Первая – те, кто выехал за границу и проживает там на постоянной или временной основе. Вторая – те, которые проживают в Украине, но при этом имеют гражданство других государств. Третья – иностранцы украинского происхождения.

При этом будут введены ограничения для госслужащих.

Читай также: Большинство жителей “ЛДНР“ считают себя гражданами Украины - опрос

“Есть определенные ограничения такой возможности. Это касается, прежде всего, государственной службы в органах прокуратуры, суда, других правоохранительных органах, выборных должностей, в том числе президента, депутатов парламента и органов местного самоуправления. Но могут быть определенные исключения по результатам дискуссий“, - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам украинского языка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.