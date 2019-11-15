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Двойное гражданство в Украине может стать законным до конца года – МИД

Комментариев: 6
По словам зам главы МИД, сейчас разрабатывается законопроект о двойном гражданстве в Украине.
В МИД рассказали о двойном гражданстве в Украине
В МИД рассказали о двойном гражданстве в Украине
Сегодня

Двойное гражданство в Украине может стать законным уже до конца 2019 года. Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. Об этом Сегодня заявил замглавы МИД Василий Боднар.

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“Есть два пути. Первый – если мы пойдем традиционным межведомственным путем – это может занять несколько месяцев. Поскольку надо собрать мнения всех министерств, пропустить через правительство и выйти на парламент. Может быть другая инициатива, если непосредственно депутаты из правящей фракции возьмутся за разработку, или президент внесет это предложение. Сейчас пути прорабатываются, но мы постараемся сделать это гораздо быстрее, чтобы уже к концу года иметь, как минимум, законопроект, а может, и закон“, - заявил он.

По словам чиновника, на двойное гражданство смогут претендовать три категории украинцев. Первая – те, кто выехал за границу и проживает там на постоянной или временной основе. Вторая – те, которые проживают в Украине, но при этом имеют гражданство других государств. Третья – иностранцы украинского происхождения.

При этом будут введены ограничения для госслужащих.

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“Есть определенные ограничения такой возможности. Это касается, прежде всего, государственной службы в органах прокуратуры, суда, других правоохранительных органах, выборных должностей, в том числе президента, депутатов парламента и органов местного самоуправления. Но могут быть определенные исключения по результатам дискуссий“, - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам украинского языка.

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Теги: василий боднар, МИД, двойное гражданство
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Комментариев (6)
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ThaiFever    15.11.2019, 16:18
Оценка:  0
ThaiFever
Касательно земли , я гражданин РФ и США , мне запрещено покупать землю в Таиланде , но ты покупаешь компанию как владелец -бенифициарий , включаешь тайцев в работников , и вот земля твоя ,так у меня куплен дом., хотя дом не продается ибо на земле
Путин_xyйло    15.11.2019, 16:10
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Продажу земли иностранцам решили упростить. Такой себе "ход конем"!
Путин_xyйло    15.11.2019, 16:10
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Выдать украинский паспорт и продать землю, - теперь легко!
Путин_xyйло    15.11.2019, 16:13
Оценка:  0
Путин_xyйло
Ах да, еще заявить что это во благо и вообще "хорошо". И заявить что "мы_их_сделали" не уточняя кто и кого!
ThaiFever    15.11.2019, 16:05
Оценка:  -1
ThaiFever
эээээ братцы , причем тут законное гражданство - есть такая вещь как у меня и у всех , паспорта РФ и США , приезжаешь в страну платишь постановку на учет, то же Коломойский и прочиии , но сам как я живу в другой стране , смысл постановка на учет.
ThaiFever    15.11.2019, 16:10
Оценка:  0
ThaiFever
в РФ тоже нет двойного гражданства, но другое ты должен указать, есть так называемый учет , платишь и все ибо в Конституции нет - основного закона что гражданин не имеет другого паспорта - полно западных звезд имеют другие паспорта
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