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Генштаб объяснил взрывы в Балаклее плановой утилизацией

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Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает, заверили военные. Взрывы контролируются.
В Балаклее взорвали около 20 боеприпасов
В Балаклее взорвали около 20 боеприпасов
facebook.com/GeneralStaff.ua

Взрывы в районе военного арсенала в Балаклее Харьковской области, прогремевшие в пятницу, 15 ноября, являются плановой утилизацией боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

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“В 14:28, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, на технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов“, - говорится в сообщении.
 
При этом для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано пожарное подразделение воинской части.

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“В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов“, - добавили в Генштабе.

В Штабе пояснили ситуацию в Балаклее
В Штабе пояснили ситуацию в Балаклее
facebook.com/GeneralStaff.ua
 
Военные заверили, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности.

Ранее местные СМИ сообщили, что взрывы в Балаклее начались во время перевозки снарядов, якобы был ранен один сапер.

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Теги: Харьковская область, боеприпасы, взрыв, снаряд, утилизация, Генштаб, Балаклея, Взрывы в Балаклее
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