Генштаб объяснил взрывы в Балаклее плановой утилизацией

Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает, заверили военные. Взрывы контролируются.

Взрывы в районе военного арсенала в Балаклее Харьковской области, прогремевшие в пятницу, 15 ноября, являются плановой утилизацией боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Читай также: Арсенал в Балаклее подорвали по личному приказу Порошенко - Савченко

“В 14:28, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, на технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов“, - говорится в сообщении.

При этом для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано пожарное подразделение воинской части.

Читай также: В Балаклее солдата нашли с простреленной головой “В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов“, - добавили в Генштабе.

В Штабе пояснили ситуацию в Балаклее facebook.com/GeneralStaff.ua

Военные заверили, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности.

Ранее местные СМИ сообщили, что взрывы в Балаклее начались во время перевозки снарядов, якобы был ранен один сапер.