Чудом удалось найти украденный символ Луцка

Бронзовую скульптуру Кликуна передана представительнице Луцкого горсовета.

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В Волынской области полицейские нашли скульптуру символа города Луцк - Кликуна, похищенную неделю назад в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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“Сегодня руководитель главного управления Нацполиции области Петр Шпига передал начальнику управления туризма и продвижения города Луцкого горсовета Екатерине Телипской скульптуру Кликуна, которого похитили на прошлой неделе с солнечных часов на Театральной площади города. Вору грозит уголовная ответственность“, - говорится в сообщении.

Установлено, что кражу совершил 21-летний житель областного центра.

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“Личность злоумышленника установлена. Ему будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса. После завершения расследования суд определит нарушителю меру наказания“, - заявил Шпига.

Он также отметил, что скульптура не повреждена.

Как сообщалось 7 ноября, в центре Луцка украли скульптуру-символа города Кликуна.

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