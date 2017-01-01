Взрывы в Балаклее: Ранены четыре сапера

В Минобороны уверяют, с местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает.

В пятницу, 15 ноября, в 15:20 были госпитализированы четыре военнослужащих из Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами (из Балаклеи). Об этом сообщает Минобороны.

Раненым военнослужащим оперативно предоставляется медицинская помощь

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"Военнослужащие проводили утилизацию остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном котловане. Для обеспечения безопасности было задействовано пожарное подразделение воинской части" – говорится в сообщении.

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"В настоящее время на территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации боеприпасов. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности" - продолжили в Минобороны.

Напомним, 23 марта 2017 года на арсенале в Балаклее произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. Более 30 тысяч жителей города и близлежащих сел были эвакуированы. Погибли два человека и еще пять были ранены. Были разрушены и повреждены сотни жилых домов.

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