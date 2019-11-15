Закон о статусе Донбасса нужно принять до конца года – Разумков

Но сначала должна состояться встреча в нормандском формате.

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Новый закон “Об особом статусе Донбасса“ нужно принять до конца нынешнего года. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью изданию “Фокус“.

Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го. За полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально, - отметил Разумков.

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По его словам, чтобы сказать, что придётся менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат будет получен от предстоящей встречи глав государств в “нормандском формате“.

Когда она (встреча - ред.) состоится, Верховная Рада начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ - это гадание на кофейной гуще, - подчеркнул спикер.

Напомним, Путин выдвинул условие для нормандского формата. Российский президент не хочет встречаться в нормандском формате без продления закона об особом статусе Донбасса.

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