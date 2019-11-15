Взрывы в Балаклее: Двое военнослужащих погибли

Двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью.

Во время взрывов в Балаклее Харьковской области погибли два сапера. Об этом сообщает Центральная артиллерийская база обеспечения, заявили в Минобороны.

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Во время взрывов в Балаклее Харьковской области погибли два сапера. Об этом сообщает Центральная артиллерийская база обеспечения, заявили в Минобороны.

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Четверо военнослужащих, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Командование Вооруженных Сил Украины выразило соболезнования семьям погибших воинов.

С 15:13 15 ноября 2019 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано - говорится в сообщении





Двое военнослужащих получили ранения, которые несовместимы с жизнью Скриншот

Напомним, 23 марта 2017 года на арсенале в Балаклее произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. Более 30 тысяч жителей города и близлежащих сел были эвакуированы. Погибли два человека и еще пять были ранены. Были разрушены и повреждены сотни жилых домов.

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