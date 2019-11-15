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Взрывы в Балаклее: Двое военнослужащих погибли

Комментариев: 4
Двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью.
Двое военнослужащих получили ранения, которые несовместимы с жизнью
Двое военнослужащих получили ранения, которые несовместимы с жизнью
Скриншот

Во время взрывов в Балаклее Харьковской области погибли два сапера. Об этом сообщает Центральная артиллерийская база обеспечения, заявили в Минобороны.

Читай также: Взрывы в Балаклее: Ранены четыре сапера

Во время взрывов в Балаклее Харьковской области погибли два сапера. Об этом сообщает Центральная артиллерийская база обеспечения, заявили в Минобороны.

Читай также: Генштаб объяснил взрывы в Балаклее плановой утилизацией

Четверо военнослужащих, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Командование Вооруженных Сил Украины выразило соболезнования семьям погибших воинов.

С 15:13 15 ноября 2019 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано - говорится в сообщении


Двое военнослужащих получили ранения, которые несовместимы с жизнью
Двое военнослужащих получили ранения, которые несовместимы с жизнью
Скриншот

Напомним, 23 марта 2017 года на арсенале в Балаклее произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. Более 30 тысяч жителей города и близлежащих сел были эвакуированы.  Погибли два человека и еще пять были ранены. Были разрушены и повреждены сотни жилых домов.

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Теги: Балаклея, взрывы, погибшие
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Комментариев (5)
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ВасяизИваново    15.11.2019, 17:54
Оценка:  0
ВасяизИваново
Версия про Путина была?
Woodbrother    15.11.2019, 17:43
Оценка:  -4
Woodbrother
Это все бубочка наживается. Снаряды квартальный барыга толкнул на лево, а теперь заметает следы.
Антибес    15.11.2019, 17:14
Оценка:  +1
Антибес
Так вот она какая"Плановая утилизация боеприпасов"!)))))
Huper!    15.11.2019, 16:49
Оценка:  -2
Huper!
То есть это утилизация, так сказать?
VSHIVANKA    15.11.2019, 17:06
Оценка:  +1
VSHIVANKA
АГА , ДВА В ОДНОМ , И БОЕПРИПАСЫ И ХЭРОИ.....)))
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